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    Эльчин Амирбеков и Кястутис Будрис обсудили двустороннее сотрудничество

    Внешняя политика
    • 06 ноября, 2026
    • 14:48
    Эльчин Амирбеков и Кястутис Будрис обсудили двустороннее сотрудничество

    Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в ходе встречи в Вильнюсе обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.

    Как сообщает Report, об этом Будрис написал в соцсети X.

    "Литва и Азербайджан уверенно продвигаются вперед по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая энергетику, торговлю, контакты между людьми, а также обеспечение мира и процветания в регионе Южного Кавказа", - написал министр.

    Эльчин Амирбеков Кястутис Будрис Азербайджано-литовские отношения
    Elçin Əmirbəyov və Kestutis Budris ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər
    Lithuanian foreign minister meets Azerbaijani presidential adviser in Vilnius
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