Эльчин Амирбеков и Кястутис Будрис обсудили двустороннее сотрудничество
- 06 ноября, 2026
- 14:48
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Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в ходе встречи в Вильнюсе обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества.
Как сообщает Report, об этом Будрис написал в соцсети X.
"Литва и Азербайджан уверенно продвигаются вперед по направлениям, представляющим взаимный интерес, включая энергетику, торговлю, контакты между людьми, а также обеспечение мира и процветания в регионе Южного Кавказа", - написал министр.
🇱🇹🇦🇿 Productive talks with 🇦🇿 presidential adviser Elchin Amirbayov in Vilnius. Lithuania and Azerbaijan are making steadfast progress across arreas of mutual interests, including energy, trade, people-to-people contacts, and ensuring peace and prosperity in the South Caucasus region.— Kęstutis Budrys (@BudrysKestutis) November 6, 2026