İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Elçin Əmirbəyov və Kestutis Budris ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    • 06 noyabr, 2026
    • 14:57
    Elçin Əmirbəyov və Kestutis Budris ikitərəfli əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Azərbaycan Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsi Elçin Əmirbəyov və Litvanın xarici işlər naziri Kestutis Budris Vilnüsdəki görüş zamanı ikitərəfli əməkdaşlığın inkişaf perspektivlərini müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, Litvanın dövlət rəsmisi bu barədə "X" sosial şəbəkəsindəki hesabında paylaşım edib.

    "Litva və Azərbaycan energetika, ticarət, insanlar arasında əlaqələr, eləcə də Cənubi Qafqaz regionunda sülh və rifahın təmin edilməsi daxil olmaqla, qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlər üzrə inamla irəliləyirlər", - nazir yazıb.

    Elçin Əmirbəyov Cənubi Qafqaz Litva
    Эльчин Амирбеков и Кястутис Будрис обсудили двустороннее сотрудничество
    Lithuanian foreign minister meets Azerbaijani presidential adviser in Vilnius
    44 filmi
    44 filmi

    Son xəbərlər

    08:41
    Portuqaliya millisinin məşqçisi Ronaldunun komandadan gedişini şərh edib
    Futbol
    08:04
    Donald Tramp administrasiyasında kadr dəyişikliklərini istisna etmir
    Digər ölkələr
    07:35
    Paraqvayın sabiq prezidenti Santyaqo Penya ev dustağı edilib
    Digər ölkələr
    07:08
    Mask "Starlink"in ötürmə qabiliyyətinin 100 dəfə artacağını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    06:34
    Yaponiya kibertəhlükəsizliyi gücləndirmək üçün 63 milyon dollar ayıracaq
    Digər ölkələr
    05:58
    ABŞ Prezidenti Rusiya-Ukrayna danışıqlarının davam etdirildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    05:13
    Azərbaycan, ABŞ və Ermənistan TRIPP layihəsi üzrə üçtərəfli işçi qrup yaradıb
    Xarici siyasət
    04:49
    "Tasnim": İran Ordusu Qeşm adası üzərində Amerikanın PUA-sını vurub
    Region
    04:35
    NYT: Ağ Evin yeni Aparat rəhbəri Trampı İranla müharibəyə son qoymağa çağırıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti