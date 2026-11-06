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    Золото составляет 16,6% международных резервов Грузии

    В регионе
    • 06 ноября, 2026
    • 14:35
    Золото составляет 16,6% международных резервов Грузии

    В международных резервах Национального банка Грузии объем монетарного золота достиг $1,365 млрд.

    Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Нацбанк Грузии, это составляет 16,6% от общего объема международных резервов страны.

    Согласно информации, увеличение портфеля золота обусловлено дополнительными покупками этого металла в июне и октябре на общую сумму $500 млн.

    Национальный банк впервые начал инвестировать в монетарное золото в 2024 году. Этот шаг направлен на диверсификацию международных резервов и защиту от колебаний на мировых финансовых рынках.

    Грузия
    Gürcüstanın monetar qızıl ehtiyatlarının dəyəri 1 milyard dollardan çoxdur
    Gold makes up 16.6% of Georgia's international reserves
    44 filmi
    44 filmi

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