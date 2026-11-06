Золото составляет 16,6% международных резервов Грузии

В международных резервах Национального банка Грузии объем монетарного золота достиг $1,365 млрд.

Как сообщает грузинское бюро Report со ссылкой на Нацбанк Грузии, это составляет 16,6% от общего объема международных резервов страны.

Согласно информации, увеличение портфеля золота обусловлено дополнительными покупками этого металла в июне и октябре на общую сумму $500 млн.

Национальный банк впервые начал инвестировать в монетарное золото в 2024 году. Этот шаг направлен на диверсификацию международных резервов и защиту от колебаний на мировых финансовых рынках.