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    Германия выделила около 45 млн евро на развитие возобновляемой энергетики Украины

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 14:49
    Германия выделила около 45 млн евро на развитие возобновляемой энергетики Украины

    Правительство Германии подтвердило выделение 44,7 млн евро на поддержку программы RAMP-UP Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), направленной на привлечение частных инвестиций в новые проекты возобновляемой энергетики в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщила заместитель генерального директора по вопросам внешнеэкономической политики Федерального министерства экономики и энергетики Германии Герлинд Гекманн в ходе IV ежегодной конференции проекта Green Deal Ukraine (GDU), проведенной в онлайн-формате совместно с Kyiv Energy and Climate Lab.

    По ее словам, в октябре Германия подписала с ЕБРР обязательство о внесении 45 млн евро в гарантийный фонд RAMP-UP.

    "Мы ожидаем, что RAMP-UP поможет запустить первую волну инвестиций в проекты общей мощностью более 1 ГВт", - отметила Гекманн.

    Она подчеркнула, что инвестиции в децентрализованную энергетику, в частности в возобновляемые источники энергии и производство биометана, будут иметь ключевое значение для обеспечения устойчивости украинской энергосистемы.

    Вместе с тем Гекманн отметила, что для полноценной реализации потенциала подобных инструментов Украине необходимо провести реформы в рамках евроинтеграции. В частности, речь идет об обеспечении независимости энергетического регулятора и внедрении стандартов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в корпоративное управление государственными энергетическими компаниями.

    Программа RAMP-UP (Renewable Acceleration and Market Development for Ukraine Programme) представляет собой совместную инициативу ЕБРР и Группы Всемирного банка, направленную на стабилизацию цен, снижение рисков и привлечение частных инвестиций в возобновляемую энергетику Украины.

    Энергетика Украины Российско-украинский конфликт Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) Федеративная Республика Германия (ФРГ)
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