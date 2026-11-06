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    В Польше зафиксировано более 20 ложных сообщений о минировании самолетов

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 14:24
    В Польше зафиксировано более 20 ложных сообщений о минировании самолетов

    В Польше за последние дни зафиксировали более двух десятков ложных сообщений о заминировании пассажирских самолетов.

    Как передает Report, об этом сообщает Polskie Radio со ссылкой на информацию Eurocontrol.

    Организация сообщает, что следит за ситуацией и тесно сотрудничает с авиакомпаниями, аэропортами, поставщиками аэронавигационных услуг и другими организациями по всей Европе, чтобы минимизировать возможные перебои в воздушном движении.

    В четверг, 5 ноября, об угрозах взрывов сообщили на 14 рейсах, а во вторник, 3 ноября, – на семи. Eurocontrol сопоставил эти данные с количеством рейсов, выполнявшихся в эти дни, и отметил, что ложные сообщения о взрывах не привели к задержкам в воздушном движении.

    Отметим, что вчера в ряде европейских стран были зафиксированы 12 сообщений об угрозе взрыва.

    Угроза взрыва Экстренная посадка Польша
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