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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Зеленский: Украина получит новые пакеты помощи от Испании и Германии

    Другие страны
    • 06 ноября, 2026
    • 14:56
    Зеленский: Украина получит новые пакеты помощи от Испании и Германии

    Испания предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на €437 млн, а Германия подготовит зимний пакет поддержки, в том числе для укрепления энергетической устойчивости страны.

    Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, подводя итоги зарубежных визитов последних дней.

    По его словам, Киев также работает над ускорением поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и комплексов IRIS-T, а также оборудования для F-16.

    "В Мадриде Украина впервые была представлена на Иберо-американском саммите. Страны Латинской Америки смогли напрямую услышать позицию Украины и выразили поддержку, в частности, в вопросе предоставления оборудования, необходимого для функционирования украинской электросети", - написал он.

    Кроме того, президент сообщил о переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также о состоявшемся накануне разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом.

    "Готовим новые дипломатические шаги. Благодарю всех, кто помогает Украине!" - написал Зеленский.

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    Zelenski: Ukrayna İspaniya və Almaniyadan yeni yardım paketləri alacaq
    Zelenskyy: Ukraine to receive new aid packages from Spain, Germany
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