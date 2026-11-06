Зеленский: Украина получит новые пакеты помощи от Испании и Германии
- 06 ноября, 2026
- 14:56
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Испания предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на €437 млн, а Германия подготовит зимний пакет поддержки, в том числе для укрепления энергетической устойчивости страны.
Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, подводя итоги зарубежных визитов последних дней.
По его словам, Киев также работает над ускорением поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и комплексов IRIS-T, а также оборудования для F-16.
"В Мадриде Украина впервые была представлена на Иберо-американском саммите. Страны Латинской Америки смогли напрямую услышать позицию Украины и выразили поддержку, в частности, в вопросе предоставления оборудования, необходимого для функционирования украинской электросети", - написал он.
Кроме того, президент сообщил о переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также о состоявшемся накануне разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом.
"Готовим новые дипломатические шаги. Благодарю всех, кто помогает Украине!" - написал Зеленский.