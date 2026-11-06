Зеленский: Украина получит новые пакеты помощи от Испании и Германии

Испания предоставит Украине новый пакет оборонной помощи на €437 млн, а Германия подготовит зимний пакет поддержки, в том числе для укрепления энергетической устойчивости страны.

Как передает Report, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в соцсетях, подводя итоги зарубежных визитов последних дней.

По его словам, Киев также работает над ускорением поставок ракет для систем противовоздушной обороны Patriot и комплексов IRIS-T, а также оборудования для F-16.

"В Мадриде Украина впервые была представлена на Иберо-американском саммите. Страны Латинской Америки смогли напрямую услышать позицию Украины и выразили поддержку, в частности, в вопросе предоставления оборудования, необходимого для функционирования украинской электросети", - написал он.

Кроме того, президент сообщил о переговорах со специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, а также о состоявшемся накануне разговоре с президентом Финляндии Александром Стуббом.

"Готовим новые дипломатические шаги. Благодарю всех, кто помогает Украине!" - написал Зеленский.