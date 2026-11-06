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    Иностранные туристы потратили в Азербайджане около 2,2 млрд манатов

    Туризм
    • 06 ноября, 2026
    • 14:52
    Иностранные туристы потратили в Азербайджане около 2,2 млрд манатов

    В январе-сентябре текущего года иностранцы и лица без гражданства, посетившие Азербайджан с туристическими целями, потратили в стране в общей сложности 2 млрд 193 млн 511,7 тыс. манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальную статистику, на 12,8%, меньше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Туристы потратили на питание 407 млн 201,8 тыс. манатов, что на 13,4 %, меньше по сравнению с годом ранее.

    Отмечается, что наибольшие расходы совершили туристы из России: 666 млн 569,6 тыс. манатов (снижение на 2,6%). Расходы туристов из Турции составили 234 млн 345,3 тыс. манатов (снижение на 9,7%). Расходы прибывших из Израиля выросли на 78,9%, достигнув 133 млн 647 тыс. манатов.

    Из общего числа прибывших 27,1% составили граждане России, 19,4% - Турции, 7,7% - Ирана, 4,9% - Грузии, 4,5% - Казахстана, 3,7% - Израиля и пр.

    Доля мужчин среди прибывших составила 66,8%, женщин - 33,2%.

    Туризм в Азербайджане Статистические данные Иностранцы в Азербайджане
    Azərbaycana gələn turistlərin xərcləri 13 %-ə yaxın azalıb
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