Бессент: США допускают заключение более масштабной торговой сделки с Китаем
Другие страны
- 23 сентября, 2026
- 23:10
США допускают возможность заключения более масштабного торгового соглашения с Китаем.
Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.
По словам Бессента, китайская сторона выступила с предложением о заключении более масштабной торговой сделки. Он отметил, что Вашингтон открыт к продлению соглашения, достигнутого в Пусане, либо к заключению более масштабного соглашения.
"Нас устраивает и одно, и другое. Мы будем делать то, что больше всего пойдет на пользу американскому народу", - заявил Бессент.
Позднее Бессент написал в социальной сети X, что провел с Хэ Лифэном "содержательные переговоры по экономическим отношениям США и Китая".
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