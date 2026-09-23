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    Бессент: США допускают заключение более масштабной торговой сделки с Китаем

    Другие страны
    • 23 сентября, 2026
    • 23:10
    Бессент: США допускают заключение более масштабной торговой сделки с Китаем

    США допускают возможность заключения более масштабного торгового соглашения с Китаем.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном.

    По словам Бессента, китайская сторона выступила с предложением о заключении более масштабной торговой сделки. Он отметил, что Вашингтон открыт к продлению соглашения, достигнутого в Пусане, либо к заключению более масштабного соглашения.

    "Нас устраивает и одно, и другое. Мы будем делать то, что больше всего пойдет на пользу американскому народу", - заявил Бессент.

    Позднее Бессент написал в социальной сети X, что провел с Хэ Лифэном "содержательные переговоры по экономическим отношениям США и Китая".

    Скотт Бессент Соединенные Штаты Америки (США) Китайская Народная Республика (КНР)
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