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СМИ: Сирия отвергла попытки раздела страны из-за вмешательства Израиля

СМИ: Сирия отвергла попытки раздела страны из-за вмешательства Израиля . Сирийское государство привержено защите целостности своей территории и отвергает попытки раздела страны в результате израильского вмешательства.
Другие страны
26 июля 2025 г. 21:41
СМИ: Сирия отвергла попытки раздела страны из-за вмешательства Израиля

Сирийское государство привержено защите целостности своей территории и отвергает попытки раздела страны в результате израильского вмешательства.

Как передает Report со ссылкой на телеканал Al-Ikhbariya, об этом заявил дипломатический источник в Дамаске, комментируя переговоры с израильской стороной, состоявшиеся на этой неделе в Париже при посредничестве США.

"Диалог делегации МИД и Службы общей разведки Сирии с израильскими представителями был откровенным и ответственным, - указал источник, слова которого приводит. Наша делегация категорически отвергла незаконное израильское военное присутствие и попытки использовать отдельные слои сирийского общества в проектах по разделу страны", - говорится в заявлении.

По данным источника, сирийская делегация подчеркнула, что южная провинция Эс-Сувейда, где 13-19 июля происходили вооруженные столкновения между ополченцами арабских племен и силами самообороны друзов, является неотъемлемой частью Сирии, и ее статус "не может быть изменен под каким-либо предлогом, поскольку это грозит фрагментацией государства и разжиганием межконфессиональной розни".

Источник также утверждал, что на переговорах обсуждалась возможность возобновления действия соглашения о разъединении израильских и сирийских сил на Голанских высотах от 1974 года. "Сирийская сторона выдвинула требование о немедленном выводе израильских войск с позиций, на которые они недавно выдвинулись", - указал он.

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