Фидан выразил надежду на встречу лидеров России, США и Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорейшую встречу лидеров России, США и Украины в Стамбуле.

Глава МИД Турции Хакан Фидан выразил надежду на скорейшую встречу лидеров России, США и Украины в Стамбуле.

Как передает Report, об этом он сказал на пресс-конференции в Стамбуле, комментируя итоги третьего раунда прямых переговоров между РФ и Украиной, который состоялся 23 июля во дворце Чираган.

"Надеюсь, что в ближайшее время это произойдет. Я верю, что в Стамбуле соберутся все три лидера под руководством нашего президента", - сказал Фидан.

По словам главы турецкого МИД, вопрос возможной встречи лидеров был в повестке переговоров: "Россия и Украина выражают добрую волю в вопросе возможной встречи в Стамбуле. Наш президент очень верит в возможность проведения саммита, он хочет несколько ускорить этот процесс. Но для такой встречи необходим прогресс на уровне делегаций".

Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил 25 июля о планах поговорить по телефону с российским и американским коллегами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о возможности встречи по Украине в Стамбуле.