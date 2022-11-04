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В Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян

В Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Шри-Ланке, заболевание выявлено у 20-летнего мужчины.
Здоровье
4 ноября 2022 г. 09:07
В Шри-Ланке зарегистрировали первый случай оспы обезьян

Первый случай оспы обезьян зарегистрирован в Шри-Ланке, заболевание выявлено у 20-летнего мужчины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил ланкийская газета The Daily Mirror.

В Минздраве островного государства сообщили, что молодой человек, у которого обнаружен вирус, вернулся из ОАЭ два дня назад. Он проходит лечение в одной из больниц Коломбо.

О росте заболеваемости ранее сообщили 17 государств. По данным Всемирной организации здравоохранения, самый высокий показатель по росту числа заразившихся оспой обезьян наблюдался в Перу - 7,7%. В то же время в 41 стране новых случаев инфицирования нет уже три недели и более. Больше всего заразившихся с начала года выявлено в США (27 128).

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Версия на английском языке Sri Lanka records first monkeypox case

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