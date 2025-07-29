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Нефть подешевела во вторник утром на ряде факторов

Нефть подешевела во вторник утром на ряде факторов Мировые цены на нефть во вторник утром слабо дешевеют на ряде факторов.
Энергетика
29 июля 2025 г. 09:24
Нефть подешевела во вторник утром на ряде факторов

Мировые цены на нефть во вторник утром слабо дешевеют на ряде факторов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена октябрьского фьючерса на нефть марки Brent снизилась на 0,07% - до $69,27 за баррель, сентябрьского фьючерса на WTI - на 0,1%, до $66,64.

Днем ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) призвал страны, недовыполнившие обязательства по соглашению альянса об ограничении добычи нефти, представить до 18 августа обновленные планы компенсаций перепроизводства. Также JMMC не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти.

Одновременно с этим аналитики опасаются нарушения поставок российского сырья из-за рисков введения пошлин США. Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что США введут 100%-ные пошлины на товары из России и пошлины против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. В понедельник Трамп объявил о сокращении этого срока до 10-12 дней.

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