В ЦБА обсудили стратегические приоритеты банковского сектора Азербайджана

Председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).
Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "X".
Участники встречи обсудили деятельность и тенденции развития банковского сектора Азербайджана в первой половине текущего года.
"Также мы обменялись мнениями с руководителями банков о стратегических приоритетах на предстоящий период и по другим важным вопросам повестки", - говорится в публикации.
Mərkəzi Bankda Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının Rəyasət Heyətinin geniş tərkibinə daxil olan bankların rəhbər şəxsləri ilə görüş keçirdik. Görüş zamanı cari ilin birinci yarısında bank sektorunun fəaliyyət göstəriciləri və inkişaf meyilləri geniş şəkildə müzakirə olundu.… pic.twitter.com/I8GmHVFcOd