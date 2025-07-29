В ЦБА обсудили стратегические приоритеты банковского сектора Азербайджана

В ЦБА обсудили деятельность банковского сектора Азербайджана в первой половине года

Председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "X".

Участники встречи обсудили деятельность и тенденции развития банковского сектора Азербайджана в первой половине текущего года.

"Также мы обменялись мнениями с руководителями банков о стратегических приоритетах на предстоящий период и по другим важным вопросам повестки", - говорится в публикации.