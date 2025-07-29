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В ЦБА обсудили стратегические приоритеты банковского сектора Азербайджана

В ЦБА обсудили стратегические приоритеты банковского сектора Азербайджана В ЦБА обсудили деятельность банковского сектора Азербайджана в первой половине года
Финансы
29 июля 2025 г. 10:08
В ЦБА обсудили стратегические приоритеты банковского сектора Азербайджана

Председатель Центрального банка (ЦБА) Талех Кязымов встретился с руководителями банков, входящих в расширенный состав президиума Ассоциации банков Азербайджана (АБА).

Как сообщает Report, об этом он написал на своей странице в социальной сети "X".

Участники встречи обсудили деятельность и тенденции развития банковского сектора Азербайджана в первой половине текущего года.

"Также мы обменялись мнениями с руководителями банков о стратегических приоритетах на предстоящий период и по другим важным вопросам повестки", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Performance indicators of Azerbaijan's banking sector in 1H discussed at CBA
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan banklarının I yarımildə fəaliyyətinin nəticələri müzakirə olunub

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