О нас

Девять человек пострадали на юге Тайваня из-за проливных дождей и наводнений

Девять человек пострадали на юге Тайваня из-за проливных дождей и наводнений Девять человек пострадали на юге Тайваня из-за проливных дождей и наводнений
Другие страны
29 июля 2025 г. 09:34
Девять человек пострадали на юге Тайваня из-за проливных дождей и наводнений

На юге Тайваня 88 человек спасены из затопленных зданий и автомобилей из-за проливных дождей и наводнений, девять из них получили различные травмы.

Об этом сообщает Report ссылкой на Al Arabia.

Согласно информации, около 3000 человек эвакуированы, местные школы закрыты.

Центральное метеорологическое управление предупреждает о вероятных осадках до 90 сантиметров в горных районах и риске новых наводнений и оползней. Ситуацию осложняет тот факт, что регион все еще восстанавливается после тайфуна "Данас", повредившего инфраструктуру и жилые дома.

Напомним, что тайфун "Данас", обрушившийся на Тайвань 7 июля, унес жизни двух человек, число пострадавших превысило 500, нарушена работа транспорта, повреждена энергетическая инфраструктура.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
Министр: Азербайджан и Сербия скоро подпишут меморандум о строительстве газовой электростанции вблизи Ниша
28 июля 2025 г. 16:23
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
Сербия рассчитывает на увеличение поставок азербайджанского газа после запуска интерконнектора с Северной Македонией
28 июля 2025 г. 14:52
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
Сербия готова к практическому сотрудничеству с Азербайджаном в сфере ВИЭ
28 июля 2025 г. 13:32
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
Министр: Сербия и Азербайджан согласовали объемы поставок газа на зимний период
28 июля 2025 г. 12:23
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
Дубравка Джедович-Ханданович: Азербайджанский газ будет играть все более заметную роль на сербском рынке - ИНТЕРВЬЮ
28 июля 2025 г. 10:01
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
Вице-президент Visa: Интерес к цифровизации в Азербайджане способствует успешной реализации нашей стратегии - ИНТЕРВЬЮ
24 июля 2025 г. 14:10
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
ГНФАР приостановил закупку золота - Эксклюзив
23 июля 2025 г. 16:41
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
Казахстан в I полугодии посетили почти 49 тысяч граждан Азербайджана
22 июля 2025 г. 15:12
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
Джассем Аль Маннаи: Катар планирует совместные проекты с Азербайджаном по инфраструктуре и окружающей среде
18 июля 2025 г. 11:53
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
Китай заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в сфере высшего аудита
17 июля 2025 г. 11:52

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi