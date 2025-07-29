Девять человек пострадали на юге Тайваня из-за проливных дождей и наводнений

Девять человек пострадали на юге Тайваня из-за проливных дождей и наводнений

На юге Тайваня 88 человек спасены из затопленных зданий и автомобилей из-за проливных дождей и наводнений, девять из них получили различные травмы.

Об этом сообщает Report ссылкой на Al Arabia.

Согласно информации, около 3000 человек эвакуированы, местные школы закрыты.

Центральное метеорологическое управление предупреждает о вероятных осадках до 90 сантиметров в горных районах и риске новых наводнений и оползней. Ситуацию осложняет тот факт, что регион все еще восстанавливается после тайфуна "Данас", повредившего инфраструктуру и жилые дома.

Напомним, что тайфун "Данас", обрушившийся на Тайвань 7 июля, унес жизни двух человек, число пострадавших превысило 500, нарушена работа транспорта, повреждена энергетическая инфраструктура.