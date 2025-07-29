Власти Армении планируют сменить посла в США

Действующий министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян станет послом страны в США. На данном посту он заменит Лилит Макунц.

Действующий министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян станет послом страны в США. На данном посту он заменит Лилит Макунц.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на источники.

По данным СМИ, агреман на его назначение уже утвержден. Отмечается, что брат Мкртчяна проживает в Соединенных Штатах.

А министерство возглавит глава фракции партии "Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри Сарик Минасян. В марте его кандидатура была выдвинута от правящей партии на пост мэра Гюмри, однако по итогам выборов город возглавил Вардан Гукасян. Ранее Минасян работал директором территориального центра Единой социальной службы в Гюмри.