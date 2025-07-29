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В Казахстане прогнозируют потребность почти в 3 млн специалистах в ближайшие годы

В Казахстане прогнозируют потребность почти в 3 млн специалистах в ближайшие годы Казахстану потребуется около 3 млн специалистов в среднесрочной перспективе.
В регионе
29 июля 2025 г. 10:06
В Казахстане прогнозируют потребность почти в 3 млн специалистах в ближайшие годы

Казахстану потребуется около 3 млн специалистов в среднесрочной перспективе.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил вице-министра труда и социальной защиты населения республики Аскар Биахметов на заседании правительства.

“В Казахстане по итогам первого полугодия 2025 года уровень безработицы сохраняется на отметке 4,6%. Потребность в кадрах в Казахстане на ближайшие годы оценивается почти в 3 млн человек”, - сказал Биахметов.

Он напомнил, что перед правительством стоит задача до 2030 года трудоустроить 3,3 млн человек. С начала текущего года трудоустроено более 250 тыс. человек, в том числе 38% молодежь (95,4 тыс.).

Вице-министр также назвал три главных проблемы рынка труда в республике:

“Первая: региональные дисбалансы: на юге - избыток трудовых ресурсов, на севере - их нехватка. В крупных мегаполисах фиксируется перенасыщение рынка труда из-за высокого уровня внутренней миграции, что создает значительную нагрузку на социальную, жилищно-коммунальную и транспортную инфраструктуру”.

Во - вторых, добавил он, не всегда структура занятости соответствует запросам экономики. Есть профессии, которые теряют актуальность, в то же время не хватает кадров с необходимыми навыками, востребованные на современном рынке труда. Дополнительным вызовом остается недостаточная конкурентоспособность уровня заработной платы.

“Еще одним вызовом является теневая экономика. По итогам 2024 года около 30% занятого населения не участвуют в пенсионной системе”, - добавил вице - министр.

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