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В Стамбуле из-за лесных пожаров запрещена продажа и использование пиротехники

В Стамбуле из-за лесных пожаров запрещена продажа и использование пиротехники В Стамбуле из-за лесных пожаров запрещена продажа и использование пиротехники
В регионе
29 июля 2025 г. 10:17
В Стамбуле из-за лесных пожаров запрещена продажа и использование пиротехники

В Стамбуле (Турция) из-за лесных пожаров запрещена продажа и использование фейерверков и другой легковоспламеняющейся пиротехники.

Как сообщает Report со ссылкой на TRT Haber, информацию распространила администрация Стамбула.

Отмечено, что запрет будет действовать в течение трех месяцев.

"В рамках мер по борьбе с лесными пожарами доступ в лесные массивы запрещен с 23 июня по 15 октября. Помимо этого, продажа и использование фейерверков, сигнальных ракет, факелов и других взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ в Стамбуле запрещены с 29 июля по 28 октября 2025 года", - говорится в информации.

Также подчеркнуто, что к предприятиям и лицам, не соблюдающим запрет, будут приняты правовые меры.

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Версия на английском языке Sale, use of pyrotechnic devices banned in Istanbul due to forest fires
Версия на азербайджанском языке İstanbulda meşə yanğınları səbəbindən pirotexniki vasitələrin satışı və istifadəsi qadağan edilib

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