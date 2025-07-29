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Замглавы МИД Азербайджана обсудил с послом Ирана ситуацию в регионе

Замглавы МИД Азербайджана обсудил с послом Ирана ситуацию в регионе Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов встретился с послом Ирана в этой стране Муджтабой Демирчилу.
Внешняя политика
29 июля 2025 г. 09:51
Замглавы МИД Азербайджана обсудил с послом Ирана ситуацию в регионе

Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов провел встречу с послом Ирана в Баку Муджтабой Демирчилу.

Как сообщает Report со ссылкой на İSNA, в ходе встречи обсуждалось текущее состояние ирано-азербайджанских отношений, а также региональные и международные процессы.

Демирчилу отметил, что отношения между двумя странами развиваются на основе дружбы и братства.

Стороны отметили важность продолжения сотрудничества на основе взаимных интересов и необходимости дальнейшего укрепления двусторонних связей.

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Версия на английском языке Azerbaijani deputy FM, Iranian ambassador discuss regional issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısının müavini İran səfiri ilə regional məsələləri müzakirə edib

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