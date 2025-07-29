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В Шанхае пресекли сбыт партии поддельных Лабубу на $1,7 млн

В Шанхае пресекли сбыт партии поддельных Лабубу на $1,7 млн Правоохранительные органы Шанхая пресекли деятельность преступной группировки, собиравшейся реализовать партию поддельных игрушек Лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн).
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29 июля 2025 г. 09:20
В Шанхае пресекли сбыт партии поддельных Лабубу на $1,7 млн

Правоохранительные органы Шанхая пресекли деятельность преступной группировки, собиравшейся реализовать партию поддельных игрушек Лабубу на 12 млн юаней ($1,7 млн).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило шанхайское издание Yicai.

Полиция изъяла партию из 5 тыс. единиц контрафактной продукции. Подделки имитировали редкие модели популярных игрушек, их внешний вид и торговый знак были идентичны оригиналу. Однако производители подделок не получали согласие компании Pop Mart, официально реализующей продукцию. Цена контрафакта составляла 60-70% от стоимости цены оригинала.

Лабубу - игрушка с похожими на заячьи ушами, выпученными глазами и улыбкой, полной острых зубов. Ее придумал выходец из Гонконга, дизайнер и писатель Лун Цзяшэн (Касинг Лунг). В 2015 году он начал серию рассказов The Monsters, на которую сильное влияние оказала скандинавская мифология.

В 2019 году Лун Цзяшэн заключил соглашение с Pop Mart, которая стала производить куклы на тему его героев. Лабубу выпускают в более чем 300 вариантах разных цветов, форм и размеров.

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Версия на английском языке Fake Labubu toys worth $1.7 million seized in Shanghai

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