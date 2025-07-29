Нидерланды объявили двух израильских министров персонами нон грата

Правительство Нидерландов объявило министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу Минфина Израиля Бецалеля Смотрича персонами нон грата, и запретили въезд в страну.

Правительство Нидерландов объявило министра нацбезопасности Израиля Итамара Бен-Гвира и главу Минфина Израиля Бецалеля Смотрича персонами нон грата, и запретили въезд в страну.

Как передает Report, об этом сообщает местный канал NOS со ссылкой на письмо главы нидерландского МИД Каспара Велдкампа парламенту.

Согласно документу, Смотрич и Бен-Гвир неоднократно подстрекали к насилию против палестинского населения, настойчиво выступали за расширение незаконных поселений, а также призывали к этническим чисткам в секторе Газа.

Кроме того, МИД Нидерландов намерен вызвать израильского посла, чтобы "настоятельно призвать Израиль изменить курс и соблюдать свои обязательства по международному гуманитарному праву".