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МЧС Азербайджана провел учения в бакинском метро

МЧС Азербайджана провел учения в бакинском метро МЧС Азербайджана провело учения в бакинском метро
Происшествия
29 июля 2025 г. 10:28
МЧС Азербайджана провел учения в бакинском метро

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) провело тактико-специальные учения на станциях метро "Гянджлик" и "Нариман Нариманов".

Об этом сообщили Report в МЧС.

Тема учений была определена как "Организация совместных действий при возможных чрезвычайных ситуациях в Бакинском метрополитене". Руководство учениями осуществлялось Главным оперативным управлением МЧС.

В учениях были задействованы 8 единиц техники МЧС и 56 человек личного состава.

После учений были подведены итоги и проведен обмен мнениями между сотрудниками МЧС и метрополитена по вопросам предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на объекте, проведения спасательных работ, оказания первой помощи пострадавшим и соблюдения правил безопасности при эвакуации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоFHN metroda təlim keçirib

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