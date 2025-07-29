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Стоимость Azeri Light превысила $70

Стоимость Azeri Light превысила $70 Стоимость Azeri Light превысила $70
Энергетика
29 июля 2025 г. 09:48
Стоимость Azeri Light превысила $70

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на $0,85 или 1,22% - до $70,33.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70,31.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB повысилась на $0,84 или 1,23%, составив $69,07.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price in global market exceeds $70
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 70 dolları ötüb

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