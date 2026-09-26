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    Расселл: Гран-при Азербайджана сложился для меня успешно

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 17:03
    Расселл: Гран-при Азербайджана сложился для меня успешно

    Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Джордж Расселл заявил, что гонка в Баку сложилась для него успешно после неудачных последних этапов.

    Как передает Report, об этом пилот Mercedes сказал в интервью после гонки.

    "Я выхожу на каждую гонку за победой. Сегодня у меня все получилось. Последние Гран-при сложились для меня неудачно. Но в Баку я добился хорошего результата. На последнем круге, увидев желтые флаги, я немного сбавил скорость" - сказал Расселл.

    Пилот добавил, что рассчитывает выиграть все оставшиеся гонки чемпионата 2026 года.

    Отметим, что британец на Гран-при Азербайджана сделал "большой шлем": завоевал поул, лидировал всю гонку и выиграл ее, а также показал лучший круг.

    Вторым на Гран-при Азербайджана финишировал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - его напарник по команде Айзек Хаджар.

    В личном зачете продолжает лидировать итальянец из Mercedes Кими Антонелли (в Баку финишировал пятым) - 302 очка.

    Второе место занимает Расселл (236), третье – британец Льюис Хэмилтон из Ferrari (199).

    Джордж Расселл Гран-при Азербайджана Формулы 1 Mercedes
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