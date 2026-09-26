Расселл: Гран-при Азербайджана сложился для меня успешно

Победитель Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Джордж Расселл заявил, что гонка в Баку сложилась для него успешно после неудачных последних этапов.

Как передает Report, об этом пилот Mercedes сказал в интервью после гонки.

"Я выхожу на каждую гонку за победой. Сегодня у меня все получилось. Последние Гран-при сложились для меня неудачно. Но в Баку я добился хорошего результата. На последнем круге, увидев желтые флаги, я немного сбавил скорость" - сказал Расселл.

Пилот добавил, что рассчитывает выиграть все оставшиеся гонки чемпионата 2026 года.

Отметим, что британец на Гран-при Азербайджана сделал "большой шлем": завоевал поул, лидировал всю гонку и выиграл ее, а также показал лучший круг.

Вторым на Гран-при Азербайджана финишировал Макс Ферстаппен из "Ред Булл", третьим - его напарник по команде Айзек Хаджар.

В личном зачете продолжает лидировать итальянец из Mercedes Кими Антонелли (в Баку финишировал пятым) - 302 очка.

Второе место занимает Расселл (236), третье – британец Льюис Хэмилтон из Ferrari (199).