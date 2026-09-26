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    Corc Rassell: "Bakıdakı Qran-pri mənim üçün uğurlu alındı"

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:56
    Corc Rassell: Bakıdakı Qran-pri mənim üçün uğurlu alındı

    "Mersedes" pilotu Corc Rassell Azərbaycan Qran-prisindəki qələbəsi haqqında fikirlərini bölüşüb.

    "Report"un məlumatına görə, sürücü bu barədə yarışdan sonra açıqlama verib.

    O, Qran-pri ilə bağlı danışıb:

    "Hər yarışa qələbə üçün çıxıram. Bu gün məndə hər şey alındı. Son Qran-prilər mənim üçün uğursuz olmuşdu. Amma Bakıda yaxşı nəticə qazandım. Son dövrədə sarı bayraqlar gördüyüm üçün sürətimi bir qədər azaltmışdım".

    Qeyd edək ki, "Formula" 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisində Corc Rassell bütün rəqiblərini qabaqlayıb. "Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci, onun komanda yoldaşı İsak Hacar isə üçüncü olub.

    Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi Corc Rassell
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    MiniBoss
    MiniBoss

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