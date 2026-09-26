Corc Rassell: "Bakıdakı Qran-pri mənim üçün uğurlu alındı"
Formula 1
- 26 sentyabr, 2026
- 16:56
"Mersedes" pilotu Corc Rassell Azərbaycan Qran-prisindəki qələbəsi haqqında fikirlərini bölüşüb.
"Report"un məlumatına görə, sürücü bu barədə yarışdan sonra açıqlama verib.
O, Qran-pri ilə bağlı danışıb:
"Hər yarışa qələbə üçün çıxıram. Bu gün məndə hər şey alındı. Son Qran-prilər mənim üçün uğursuz olmuşdu. Amma Bakıda yaxşı nəticə qazandım. Son dövrədə sarı bayraqlar gördüyüm üçün sürətimi bir qədər azaltmışdım".
Qeyd edək ki, "Formula" 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisində Corc Rassell bütün rəqiblərini qabaqlayıb. "Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci, onun komanda yoldaşı İsak Hacar isə üçüncü olub.
Расселл: Гран-при Азербайджана сложился для меня успешно
Russell: Azerbaijan Grand Prix was successful for me
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