Tramp: Daim İrana hücumları bərpa etməyi düşünürəm
Digər ölkələr
- 27 sentyabr, 2026
- 21:46
ABŞ Prezidenti Donald Tramp daim İrana hücumları bərpa etməyi düşündüyünü bildirib.
"Report"un məlumatına görə, o, bunu "Axios"a müsahibəsində İrana hücumların mümkün bərpası ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.
"Mən həmişə bu barədə düşünürəm", - Tramp cavab verib.
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