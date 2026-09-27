İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Tramp: Daim İrana hücumları bərpa etməyi düşünürəm

    Digər ölkələr
    • 27 sentyabr, 2026
    • 21:46
    Tramp: Daim İrana hücumları bərpa etməyi düşünürəm

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp daim İrana hücumları bərpa etməyi düşündüyünü bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, o, bunu "Axios"a müsahibəsində İrana hücumların mümkün bərpası ilə bağlı sualı cavablandırarkən deyib.

    "Mən həmişə bu barədə düşünürəm", - Tramp cavab verib.

    Donald Tramp ABŞ-İran münaqişəsi
    Трамп заявил, что постоянно думает о возобновлении ударов по Ирану
    MiniBoss
    MiniBoss

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