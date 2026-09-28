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    Böyük Britaniya "Avanti West Coast" dəmir yolu operatorunu milliləşdirəcək

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 06:28
    Böyük Britaniya Avanti West Coast dəmir yolu operatorunu milliləşdirəcək

    Böyük Britaniya hökuməti "Avanti West Coast" dəmir yolu operatorunu 2027-ci ilin martında milliləşdirəcək.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə Böyük Britaniyanın nəqliyyat naziri Heydi Aleksander "X" sosial şəbəkəsində məlumat verib.

    "Bu gün, 28 sentyabrda Leyboristlər Partiyasının qurultayında "Avanti West Coast"u ilk fürsətdə milliləşdirəcəyimizi elan edəcəyəm", - nazir bildirib.

    Hökumətin planlarını Böyük Britaniyanın Baş naziri və Leyboristlər Partiyasının lideri Endi Börnhem də təsdiqləyib. Onun sözlərinə görə, dəmir yolu şirkəti uçuşların ləğvi, gecikmələr, həddindən çox dolu vaqonlar və zəif xidmətlə üzləşməli olan sərnişinləri çox uzun müddət məyus edib.

    "Sky News"un məlumatına görə, "First Trenitalia West Coast Rail" şirkəti 2032-ci ilə qədər "Avanti West Coast" xidmətlərini idarə etmək hüququna malik idi. Lakin hökumət 2027-ci ilin martın əvvəlində müqaviləni vaxtından əvvəl ləğvi hüququndan istifadə edib.

    "7 martdan etibarən vergi ödəyicilərinin vəsaitləri artıq özəl operatorun xidmətlərinin ödənişi üçün istifadə olunmayacaq. Bunun əvəzinə, bütün vəsaitlər sərnişinlərin ehtiyaclarına yönəldiləcək", - Leyboristlər Partiyasının bəyanatında bildirilir.

    Heydi Aleksander Dəmir yolu operatoru Endi Börnhem Böyük Britaniya
    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast
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