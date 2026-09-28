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    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    • 28 сентября, 2026
    • 03:19
    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Правительство Великобритании национализирует железнодорожного оператора Avanti West Coast в марте 2027 года.

    Как передает Report, об этом сообщила министр транспорта Великобритании Хейди Александер в социальной сети X.

    "Сегодня, 28 сентября, на съезде Лейбористской партии я объявлю, что мы национализируем Avanti West Coast при первой же возможности", - заявила министр.

    Планы правительства также подтвердил премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Энди Бернэм. По его словам, железнодорожная компания слишком долго подводила пассажиров, которым приходилось сталкиваться с отменами рейсов, задержками, переполненными вагонами и плохим обслуживанием.

    Как сообщает Sky News, компания First Trenitalia West Coast Rail имела права на управление услугами Avanti West Coast до 2032 года. Однако правительство воспользовалось правом досрочно расторгнуть контракт в марте 2027 года.

    "С 7 марта средства налогоплательщиков больше не будут идти на оплату услуг частного оператора. Вместо этого все деньги будут направляться на нужды пассажиров", - говорится в заявлении Лейбористской партии.

    Железные дороги Великобритания
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