Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

Правительство Великобритании национализирует железнодорожного оператора Avanti West Coast в марте 2027 года.

Как передает Report, об этом сообщила министр транспорта Великобритании Хейди Александер в социальной сети X.

"Сегодня, 28 сентября, на съезде Лейбористской партии я объявлю, что мы национализируем Avanti West Coast при первой же возможности", - заявила министр.

Планы правительства также подтвердил премьер-министр Великобритании и лидер Лейбористской партии Энди Бернэм. По его словам, железнодорожная компания слишком долго подводила пассажиров, которым приходилось сталкиваться с отменами рейсов, задержками, переполненными вагонами и плохим обслуживанием.

Как сообщает Sky News, компания First Trenitalia West Coast Rail имела права на управление услугами Avanti West Coast до 2032 года. Однако правительство воспользовалось правом досрочно расторгнуть контракт в марте 2027 года.

"С 7 марта средства налогоплательщиков больше не будут идти на оплату услуг частного оператора. Вместо этого все деньги будут направляться на нужды пассажиров", - говорится в заявлении Лейбористской партии.