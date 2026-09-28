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    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Energetika
    • 28 sentyabr, 2026
    • 05:15
    Yasamal və Nizami rayonlarının bir sıra ərazilərində bu gün işıq olmayacaq

    Elektrik enerjisinin verilişində keyfiyyət göstəricilərinin artırılması və artan yük tələbatının qarşılanması məqsədilə sentyabrın 28-də Yasamal və Nizami rayonlarında elektrik şəbəkələrində təmir işləri aparılacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Azərişıq" ASC məlumat yayıb.

    Yasamal Rayon Enerji Təchizatı və Satışı İdarəsinin (RETSİ) xidməti ərazisində Transformator Məntəqəsində (TM) görüləcək təmir işləri zamanı Məhəmməd Xiyabani və Şəfayət Mehdiyev küçələri, Tbilisi prospekti və İkinci Alatava yaşayış massivinin bir hissəsində saat 10:00-dan 13:00-dək elektrik enerjisinin verilişində məhdudiyyət tətbiq olunacaq.

    Nizami RETSİ-nə daxil olan Keşlə qəsəbəsi Tahir Bədəlov və Məşədi Hilal Kazımov küçələrində saat 09:00-dan 15:00-dək enerjinin verilişində müvəqqəti fasilə yaranacaq.

    İşlər yekunlaşdıqdan sonra ərazilərdə abonentlər daha keyfiyyətli və dayanıqlı elektrik enerjisi ilə təmin olunacaqlar.

    İşıq kəsilməsi Azərişıq ASC
    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии
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