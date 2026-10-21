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    Dövlətxan Dövlətxanov: "Azərbaycan şəhərsalma üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır"

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:58
    Dövlətxan Dövlətxanov: Azərbaycan şəhərsalma üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafında maraqlıdır

    Azərbaycan şəhərsalma sahəsində beynəlxalq əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsində maraqlıdır.

    "Report" Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunu komitənin sədr müavini Dövlətxan Dövlətxanov Tacikistanın paytaxtı Düşənbə şəhərində keçirilən MDB iştirakçı dövlətlərinin Tikinti fəaliyyəti sahəsində əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Şurasının XLVII iclasında bildirib.

    D. Dövlətxanov tədbir iştirakçılarını 2027-ci ildə Azərbaycanda keçiriləcək IV Milli Şəhərsalma Forumuna dəvət edib.

    O, Azərbaycanın MDB ölkələri ilə şəhərsalma sahəsində əməkdaşlığının praktiki nəticələrinə diqqət çəkib. Bildirib ki, bu əməkdaşlıq təcrübə mübadiləsi ilə yanaşı, birgə layihələrin, o cümlədən işğaldan azad edilmiş Qarabağ və Şərqi Zəngəzur ərazilərinin bərpasına yönəlmiş təşəbbüslərin həyata keçirilməsini də əhatə edir.

    Sədr müavini Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2026-cı ilin Azərbaycanda "Şəhərsalma və Memarlıq İli" elan edilməsini, eləcə də Bakıda keçirilmiş 13-cü Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) nəticələrini diqqətə çatdırıb. Qeyd edib ki, 176 ölkədən 58 minə yaxın iştirakçını bir araya gətirən Forum dayanıqlı şəhər inkişafı sahəsində beynəlxalq dialoq və əməkdaşlığın genişləndirilməsinə mühüm töhfə verib.

    Tədbirdə tikinti sektorunun inkişafı, normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, ərazi planlaşdırılması, "ağıllı şəhər" yanaşmaları, rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi və seysmik dayanıqlı tikinti sahəsində innovativ həllər müzakirə olunub. Həmçinin şəhərsalma və tikinti sahəsində aktual çağırışların həllində birgə yanaşmaların və təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulanıb.

    İclasın yekununda Hökumətlərarası Şuranın, müvafiq təşkilatların və komissiyaların 2027-ci il üzrə iş planları, həmçinin Şuranın yeni iş reqlamenti təsdiq edilib.

    Dövlətxan Dövlətxanov Azərbaycan Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi Düşənbə
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