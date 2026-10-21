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    Jasurbek Çoriyev: "TBNM logistika şirkətləri arasında populyarlıq qazanır"

    İnfrastruktur
    • 21 oktyabr, 2026
    • 12:51
    Jasurbek Çoriyev: TBNM logistika şirkətləri arasında populyarlıq qazanır

    Ekspedisiya təşkilatları təhlükəsizlik mülahizələrini rəhbər tutaraq Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) marşrutlarından getdikcə daha intensiv istifadə edirlər, lakin logistika sahəsi tranzit müddətləri ilə bağlı proqnozlaşdırıla bilənliyə dair çatışmazlıqla üzləşir.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə TRASEKA Hökumətlərarası Komissiyası Daimi Katibliyinin Baş katibi Jasurbek Çoriyev Bakıda keçirilən Avropa İttifaqı-Azərbaycan biznes forumunda bildirib.

    "Bu gün biz bütün ekspeditor şirkətlərinin Orta Dəhlizdən istifadə etdiyini müşahidə edirik. Çünki bu, təhlükəsiz olan bir istiqamətdir. Lakin bizdə həqiqətən də proqnozlaşdırıla bilənlilik çatışmazlığı var", - o qeyd edib.

    TRACECA-nın Baş katibi qeyd edib ki, yük göndərənlərin əhəmiyyətli bir hissəsi üçün qiymət amili çatdırılma müddətlərinə riayət edilməsi ilə bağlı dəqiq zəmanətlərdən əhəmiyyətinə görə geri qalır: "Bəzən qiymət yük göndərənləri narahat etmir - onlar üçün yükün A məntəqəsindən B məntəqəsinə proqnozlaşdırıla bilən tranzit vaxtı ilə çatması üçün nə qədər vaxt lazım olacağını anlamaq prinsipial olaraq vacibdir".

    Onun sözlərinə görə, qəti vaxt çərçivələrinin olmaması müştərilərdə tədarük zəncirlərinin etibarlılığına və bu istiqamətdən gələcəkdə istifadə perspektivlərinə dair şübhələr yaradır: "Bu, dəhlizin fəaliyyətinin səmərəliliyini artırmaq üçün bütün bazar iştirakçılarının və dövlət institutlarının əlaqələndirilmiş səylərini tələb edir".

    Jasurbek Çoriyev Avropa İttifaqı (Aİ) Orta Dəhliz (Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi)
    Жасурбек Чориев: Грузоотправителям на Среднем коридоре важнее сроки, а не стоимость перевозки
    Jasurbek Choriev: Transit times matter more than shipping costs for shippers using Middle Corridor
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