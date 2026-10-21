Жасурбек Чориев: Грузоотправителям на Среднем коридоре важнее сроки, а не стоимость перевозки

Экспедиторские организации все интенсивнее используют маршруты Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), руководствуясь соображениями безопасности, тем не менее логистическая отрасль продолжает испытывать дефицит предсказуемости в отношении сроков транзита.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

"Сегодня мы наблюдаем, как все экспедиторские компании задействуют и стремятся задействовать Средний коридор, поскольку это направление, которое является безопасным. Однако нам действительно недостает предсказуемости", - заявил Ж. Чориев.

Как отметил генсек ТРАСЕКА, для значительной части грузоотправителей ценовой фактор уступает по значимости четким гарантиям соблюдения сроков доставки.

"Порой грузоотправителей не волнует стоимость - им принципиально важно понимать, сколько времени потребуется, чтобы груз прибыл из пункта А в пункт Б с предсказуемым транзитным временем", - уточнил глава секретариата ТРАСЕКА.

Он акцентировал внимание на том, что отсутствие строгих временных рамок вызывает у клиентов сомнения в надежности цепочек поставок и в перспективах дальнейшего использования данного направления. Это, по его словам, требует скоординированных усилий всех участников рынка и государственных институтов для повышения эффективности функционирования коридора.