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    Жасурбек Чориев: Грузоотправителям на Среднем коридоре важнее сроки, а не стоимость перевозки

    Инфраструктура
    • 21 октября, 2026
    • 12:44
    Жасурбек Чориев: Грузоотправителям на Среднем коридоре важнее сроки, а не стоимость перевозки

    Экспедиторские организации все интенсивнее используют маршруты Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора), руководствуясь соображениями безопасности, тем не менее логистическая отрасль продолжает испытывать дефицит предсказуемости в отношении сроков транзита.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Постоянного секретариата Межправительственной комиссии ТРАСЕКА Жасурбек Чориев на бизнес-форуме ЕС-Азербайджан в Баку.

    "Сегодня мы наблюдаем, как все экспедиторские компании задействуют и стремятся задействовать Средний коридор, поскольку это направление, которое является безопасным. Однако нам действительно недостает предсказуемости", - заявил Ж. Чориев.

    Как отметил генсек ТРАСЕКА, для значительной части грузоотправителей ценовой фактор уступает по значимости четким гарантиям соблюдения сроков доставки.

    "Порой грузоотправителей не волнует стоимость - им принципиально важно понимать, сколько времени потребуется, чтобы груз прибыл из пункта А в пункт Б с предсказуемым транзитным временем", - уточнил глава секретариата ТРАСЕКА.

    Он акцентировал внимание на том, что отсутствие строгих временных рамок вызывает у клиентов сомнения в надежности цепочек поставок и в перспективах дальнейшего использования данного направления. Это, по его словам, требует скоординированных усилий всех участников рынка и государственных институтов для повышения эффективности функционирования коридора.

    Жасурбек Чориев ТРАСЕКА Средний коридор
    Jasurbek Çoriyev: "TBNM logistika şirkətləri arasında populyarlıq qazanır"
    Jasurbek Choriev: Transit times matter more than shipping costs for shippers using Middle Corridor
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