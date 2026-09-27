Трамп заявил, что постоянно думает о возобновлении ударов по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о возможном возобновлении ударов по Ирану.

"Я всегда об этом думаю", - ответил Трамп.