Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Трамп заявил, что постоянно думает о возобновлении ударов по Ирану

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 19:51
    Трамп заявил, что постоянно думает о возобновлении ударов по Ирану

    Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о возможном возобновлении ударов по Ирану.

    "Я всегда об этом думаю", - ответил Трамп.

    Дональд Трамп Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp: Daim İrana hücumları bərpa etməyi düşünürəm
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:22

    Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране

    Другие страны
    23:51

    Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентства

    Другие страны
    23:41
    Фото
    Видео

    На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар

    Происшествия
    23:38
    Фото

    В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин Азербайджана

    Другие страны
    23:33

    Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR по ценам на топливо в Италии

    Другие страны
    23:27
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    23:13

    Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в Рамалле

    Другие страны
    22:50

    Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    22:46

    Президент Сербии заявил о предстоящей сложной политической борьбе

    Другие страны
    Лента новостей