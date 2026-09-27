Трамп заявил, что постоянно думает о возобновлении ударов по Ирану
Другие страны
- 27 сентября, 2026
- 19:51
Президент США Дональд Трамп заявил, что постоянно рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью порталу Axios, отвечая на вопрос о возможном возобновлении ударов по Ирану.
"Я всегда об этом думаю", - ответил Трамп.
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