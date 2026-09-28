WSJ: ABŞ Çinə silah satmağı planlaşdırmır
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2026
- 07:44
ABŞ-nin Çindəki səfiri Devid Perdyunun son açıqlamalarına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar Çinə Amerika silah satmağı planlaşdırmır.
"Report"un "The Wall Street Journal"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Tramp administrasiyasının rəsmiləri xəbər verib.
Perdyu sentyabrın 27-də "Fox News"da bildirib ki, Tramp Çin Sədri Si Cinpindən nə vaxtsa Amerika silahlarını "almaq istəyib-istəmədiyini" soruşub.
ABŞ rəsmisi də "The Wall Street Journal"a bildirib ki, Tramp administrasiyası Çinə silah satmağı planlaşdırmır. Administrasiyanın başqa rəsmisi "Çinə silah satışının qanunla qadağan olduğunu" vurğulayıb və əlavə edib ki, Vaşinqton Pekinə heç bir təklif irəli sürməyib.
Son xəbərlər
10:12
Foto
Anar Bağırov: Vəkillik müstəqilliyi hüququn aliliyinin əsas təminatıdırXarici siyasət
10:06
Video
Bakıda iki yolun kəsişməsində yeni tunel inşa ediləcəkİnfrastruktur
10:06
Foto
Azərbaycan qılıncoynadanı Vahab Fətullayev beynəlxalq turnirdə bürünc medal qazanıbFərdi
10:04
Foto
Video
Göygöldə qanunsuz tikili sökülübDaxili siyasət
10:02
"Harmoniya" sənədli filmi bu gün Romada təqdim olunacaqDin
10:02
Cənubi Koreya 2029-cu ilə qədər öz peykinin istehsalına başlamağı planlaşdırırDigər ölkələr
09:58
Foto
Azərbaycanın fiqurlu konkisürənləri Gürcüstandakı Qran-pri yarışında iştirak ediblərFərdi
09:40
Bakının iki rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
09:30