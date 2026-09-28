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    WSJ: ABŞ Çinə silah satmağı planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2026
    • 07:44
    WSJ: ABŞ Çinə silah satmağı planlaşdırmır

    ABŞ-nin Çindəki səfiri Devid Perdyunun son açıqlamalarına baxmayaraq, Birləşmiş Ştatlar Çinə Amerika silah satmağı planlaşdırmır.

    "Report"un "The Wall Street Journal"a istinadən məlumatına görə, bu barədə Tramp administrasiyasının rəsmiləri xəbər verib.

    Perdyu sentyabrın 27-də "Fox News"da bildirib ki, Tramp Çin Sədri Si Cinpindən nə vaxtsa Amerika silahlarını "almaq istəyib-istəmədiyini" soruşub.

    ABŞ rəsmisi də "The Wall Street Journal"a bildirib ki, Tramp administrasiyası Çinə silah satmağı planlaşdırmır. Administrasiyanın başqa rəsmisi "Çinə silah satışının qanunla qadağan olduğunu" vurğulayıb və əlavə edib ki, Vaşinqton Pekinə heç bir təklif irəli sürməyib.

    Silah satışı Devid Perdyu Donald Tramp Si Cinpin ABŞ-Çin münasibətləri
    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю
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    MiniBoss

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