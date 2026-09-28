Aİ ölkələri qaz və elektrik enerjisi istehlakını azaltmağa çağırıb
Digər ölkələr
- 28 sentyabr, 2026
- 06:05
Enerji və mənzil üzrə Avropa komissarı Dan Yorqensen təchizatdakı fasilələr fonunda Aİ ölkələrini qaz və elektrik enerjisi istehlakını azaltmağa çağırıb.
"Report"un "Politico"ya istinadən məlumatına görə, Yorqensen bunu Aİ nazirlərinə göndərdiyi məktubda bildirib.
"Qlobal təchizatın məhdudluğu və qiymətlərin yüksək dəyişkənliyi kontekstində istehlakın azaldılması qiymətlərin tənzimlənməsi üçün təsirli vasitə ola bilər", - məktubda deyilir.
Yorqensen nazirlərə lazımi müddət ərzində qaz və elektrik enerjisi istehlakını azaltmaq üçün tədbirlər görmələrini təklif edib. O, həmçinin qeyd edib ki, hazırda Aİ-nin enerji təhlükəsizliyi təmin olunur.
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