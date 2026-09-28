ЕС призвал страны снизить потребление газа и электричества
Другие страны
- 28 сентября, 2026
- 01:47
Еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йоргенсен призвал страны ЕС снизить потребление газа и электроэнергии на фоне перебоев в поставках энергоносителей.
Как передает Report со ссылкой на Politico, об этом говорится в письме Йоргенсена министрам стран ЕС от 25 сентября.
"В контексте ограничения глобальных поставок и высокой волатильности цен снижение потребления может стать эффективным инструментом для сдерживания цен", - говорится в письме.
Йоргенсен предложил министрам принять меры для сокращения потребления газа и электроэнергии на необходимый период. При этом он отметил, что в настоящее время энергетическая безопасность ЕС обеспечена.
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