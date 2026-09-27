İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Türkiyədə mikroavtobusla minik avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Region
    • 27 sentyabr, 2026
    • 21:26
    Türkiyədə mikroavtobusla minik avtomobil toqquşub, ölən və yaralananlar var

    Türkiyədə ağır yol qəzası olub.

    "Report"un "Haber Global"a istinadən xəbərinə görə, hadisə Qaziantepdə qeydə alınıb.

    Belə ki, sərnişin mikroavtobusu minik avtomobili ilə toqquşub. Mikroavtobus toqquşduqdan sonra aşıb. Qəza nəticəsində 7 nəfər ölüb, daha 13 nəfər yaralanıb.

    Əraziyə təcili yardım, jandarm, xilasedicilər göndərilib.

    Yaralılar şəhərdəki xəstəxanalara aparılıb.

    Hadisənin başvermə səbəbi açıqlanmır. Araşdırma aparılır.

    Yol qəzası Türkiyə Cümhuriyyəti
    MiniBoss
    MiniBoss

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