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    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    • 28 sentyabr, 2026
    • 02:16
    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

    İmişli Şəkər Zavodunda yanğın hadisəsi təmir işləri icra edildiyi boş anbarda baş verib.

    "Report"un xəbərinə görə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İmişli Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin şəxsi heyəti və texnikası hadisəyə operativ müdaxilə edərək yanğını qısa müddətdə söndürüblər.

    Hadisə nəticəsində xəsarət alan olmayıb. Zavodda saxlanılan şəkər ehtiyatlarına hər hansı zərər dəyməyib.

    İmişli Şəkər Zavodunun ərazisində yanğın hadisəsi baş verib.

    "Report"un Muğan bürosunun məlumatına görə, hadisə anbarların birində qeydə alınıb.

    Hadisə yerinə İmişli Rayon Dövlət Yanğından Mühafizə Hissəsinin 4 texnikası və şəxsi heyəti cəlb olunub.

    Bundan əlavə, yanğının söndürülməsi üçün Biləsuvar, Kürdəmir, Sabirabad, Şirvan və Saatlı rayonlarından da yanğınsöndürən avtomobillər və şəxsi heyət hadisə yerinə cəlb edilib.

    Görülən tədbirlər nəticəsində yanğın söndürülüb.

    TƏBİB-dən sorğuya cavab olaraq bildirilib ki, yanğınla bağlı xəstəxanaya müraciət daxil olmayıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

    İmişli Şəkər Zavodu Yanğın hadisəsi
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    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО
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    İmişli Şəkər Zavodunda boş anbarda yanğın zamanı şəkər ehtiyatlarına zərər dəyməyib - YENİLƏNİB

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