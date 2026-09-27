Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
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    На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар

    Происшествия
    • 27 сентября, 2026
    • 23:41
    На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар

    На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар.

    По данным Муганского бюро Report, возгорание произошло на одном из складов.

    К месту происшествия были привлечены 4 единицы техники и личный состав Имишлинской районной государственной пожарной охраны.

    Кроме того, для тушения пожара к месту происшествия были направлены пожарные автомобили и личный состав из Билясуварского, Кюрдамирского, Сабирабадского, Ширванского и Саатлинского районов.

    В результате принятых мер пожар был потушен.

    В TƏBİB сообщили в ответ на запрос, что обращений в больницу в связи с пожаром не поступало.

    По факту происшествия проводится расследование.

    Пожар (возгорание) Имишли Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB)
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    İmişli Şəkər Zavodunda yanğın olub
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