На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар
Происшествия
- 27 сентября, 2026
- 23:41
На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар.
По данным Муганского бюро Report, возгорание произошло на одном из складов.
К месту происшествия были привлечены 4 единицы техники и личный состав Имишлинской районной государственной пожарной охраны.
Кроме того, для тушения пожара к месту происшествия были направлены пожарные автомобили и личный состав из Билясуварского, Кюрдамирского, Сабирабадского, Ширванского и Саатлинского районов.
В результате принятых мер пожар был потушен.
В TƏBİB сообщили в ответ на запрос, что обращений в больницу в связи с пожаром не поступало.
По факту происшествия проводится расследование.
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