На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар.

По данным Муганского бюро Report, возгорание произошло на одном из складов.

К месту происшествия были привлечены 4 единицы техники и личный состав Имишлинской районной государственной пожарной охраны.

Кроме того, для тушения пожара к месту происшествия были направлены пожарные автомобили и личный состав из Билясуварского, Кюрдамирского, Сабирабадского, Ширванского и Саатлинского районов.

В результате принятых мер пожар был потушен.

В TƏBİB сообщили в ответ на запрос, что обращений в больницу в связи с пожаром не поступало.

По факту происшествия проводится расследование.