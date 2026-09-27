İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri 5-ci və 16-cı yeri tutublar

    Fərdi
    • 27 sentyabr, 2026
    • 22:46
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri 5-ci və 16-cı yeri tutublar

    Özbəkistanın Səmərqənd şəhərində keçirilən 46-cı Ümumdünya Şahmat Olimpiadası başa çatıb.

    "Report"un məlumatına görə, Azərbaycanın kişilərdən ibarət komandası yarışı 17 xalla beşinci pillədə başa vurub.

    Qadınlardan ibarət kollektiv isə 15 xalla 16-cı yeri tutub.

    Turnirdə müvafiq olaraq Özbəkistan və Çin yığmaları qalib olub.

    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası Azərbaycan şahmatçıları
    Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиаде
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