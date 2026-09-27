Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    • 27 сентября, 2026
    • 22:50
    Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиаде

    В узбекском городе Самарканд завершилась 46-я Всемирная шахматная олимпиада.

    Как передает Report, мужская сборная Азербайджана завершила турнир на пятом месте, набрав 17 очков.

    Женская сборная с 15 очками заняла 16-е место.

    Победителями турнира соответственно стали сборные Узбекистана и Китая.

    Всемирная шахматная олимпиада Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    Ümumdünya Şahmat Olimpiadası: Azərbaycan milliləri 5-ci və 16-cı yeri tutublar
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    00:22

    Замминистра обороны Польши предложила разместить завод Patriot в стране

    Другие страны
    23:51

    Вучич сообщил о помиловании 49 человек за время президентства

    Другие страны
    23:41
    Фото
    Видео

    На территории Имишлинского сахарного завода произошел пожар

    Происшествия
    23:38
    Фото

    В Киеве в результате атаки дрона погиб гражданин Азербайджана

    Другие страны
    23:33

    Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение SOCAR по ценам на топливо в Италии

    Другие страны
    23:27
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    23:13

    Израиль лишил дипломатического статуса представителей Нидерландов в Рамалле

    Другие страны
    22:50

    Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиаде

    Индивидуальные
    22:46

    Президент Сербии заявил о предстоящей сложной политической борьбе

    Другие страны
    Лента новостей