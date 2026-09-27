Сборная Азербайджана заняла пятое место на Всемирной шахматной олимпиаде
Индивидуальные
- 27 сентября, 2026
- 22:50
В узбекском городе Самарканд завершилась 46-я Всемирная шахматная олимпиада.
Как передает Report, мужская сборная Азербайджана завершила турнир на пятом месте, набрав 17 очков.
Женская сборная с 15 очками заняла 16-е место.
Победителями турнира соответственно стали сборные Узбекистана и Китая.
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