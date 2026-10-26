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    Макрон посетит Марсель спустя неделю после беспорядков во время протестов

    Другие страны
    • 26 октября, 2026
    • 12:44
    Макрон посетит Марсель спустя неделю после беспорядков во время протестов

    Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит Марсель спустя неделю после беспорядков, вспыхнувших в ходе акций протестов 17 октября.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на сообщение пресс-службы Елисейского дворца.

    Макрон проведет встречу с мэром Марселя Бенуа Пайаном.

    "Глава государства посетит мэрию Марселя, пострадавшую в результате беспорядков 17 октября. Он также встретится с владельцами магазинов, ставших жертвами мародерства и вандализма. Макрон также поблагодарит силы внутренней безопасности, которые способствовали восстановлению порядка", - сказано в сообщении.

    По данным медиа, Пайан ранее выразил недовольство в связи с нехваткой числа полицейских, привлеченных для обеспечения правопорядка во время протестов. Так, по его мнению 434 сотрудника национальной полиции, 240 сотрудников мобильного спецподразделения полиции (CRS) и чуть более 150 жандармов не могли обеспечить безопасность, поскольку в протестах участвовали 30 тыс. человек, включая 8 тыс. участников беспорядков.

    Протестующие против роста цен, высокой стоимости жизни и снижения покупательной способности разгромили здание городской мэрии.

    Кроме того, неизвестные и участники беспорядков разграбили люксовые магазины, в том числе бутики Rolex и Louis Vuitton. Серьезные повреждения получил официальный магазин футбольного клуба "Марсель", из-за чего его пришлось временно закрыть.

    По данным Торгово-промышленной палаты Марселя, в центре города было разграблено около 500 магазинов.

    Эмманюэль Макрон Акции протеста во Франции Марсель
    Makron iğtişaşların yaşandığı Marselə səfər edəcək
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