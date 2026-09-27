İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    • 27 sentyabr, 2026
    • 22:37
    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

    Gəncədə yol qəzası baş verib.

    "Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə şəhərin Cavadxan qəsəbəsində qeydə alınıb. ​

    Sürücü Pərviz Hüseynovun idarə etdiyi "Volkswagen Passat" markalı avtomobil ötmə əməliyyatı zamanı "Mercedes" markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində "Mercedes" idarəetmədən çıxaraq aşıb.

    ​Hadisə zamanı "Mercedes"in sürücüsü İsmayıl Bayramov və avtomaşında olan sərnişinlər müxtəlif xəsarətləri alıblar.

    Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.

    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var
    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

    Yol qəzası Xəsarət alanlar Gəncə
    MiniBoss
    MiniBoss

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