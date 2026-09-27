Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var
Hadisə
- 27 sentyabr, 2026
- 22:37
Gəncədə yol qəzası baş verib.
"Report"un Qərb bürosunun məlumatına görə hadisə şəhərin Cavadxan qəsəbəsində qeydə alınıb.
Sürücü Pərviz Hüseynovun idarə etdiyi "Volkswagen Passat" markalı avtomobil ötmə əməliyyatı zamanı "Mercedes" markalı avtomobillə toqquşub. Qəza nəticəsində "Mercedes" idarəetmədən çıxaraq aşıb.
Hadisə zamanı "Mercedes"in sürücüsü İsmayıl Bayramov və avtomaşında olan sərnişinlər müxtəlif xəsarətləri alıblar.
Faktla bağlı araşdırma başlanılıb.
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