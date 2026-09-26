Махир Эмрели: Мы приехали в Литву за хорошим результатом

Сборная Азербайджана по футболу намерена добиться хорошего результата в Литве.

Как сообщает корреспондент Report, направленный в Каунас при содействии Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) и поддержке Премьер-лиги Азербайджана, об этом на пресс-конференции заявил игрок сборной Азербайджана Махир Эмрели.

Он подчеркнул важность начала Лиги наций с победы.

"Мы хорошо подготовлены. Знаем, что будем играть против сильного соперника. Наша цель – добиться положительного результата, и мы сделаем для этого все возможное. Я хорошо себя чувствую и готов помочь завтра своей команде", - сказал он.

Отметим, что матч Литва – Азербайджан состоится 27 сентября в 17:00 по бакинскому времени в Каунасе.