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    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Mahir Emreli: "Litvaya yaxşı nəticə qazanmaq üçün gəlmişik"

    İdman
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:22
    Mahir Emreli: Litvaya yaxşı nəticə qazanmaq üçün gəlmişik

    Mahir Emreli Litvaya yaxşı nəticə qazanmaq üçün gəldiyini deyib.

    "Report"un AFFA-nın təşkilatçılığı və "Misli"nin dəstəyi ilə Kaunas şəhərinə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, Azərbaycan millisinin futbolçusu bunu mətbuat konfransında deyib.

    O, Millətlər Liqasına qələbə ilə başlamağın vacibliyini bildirib:

    "Yaxşı hazırlaşmışıq. Çətin rəqiblə oyuna çıxacağımızı bilirik. Məqsədimiz müsbət nəticə qazanmaq olacaq. Bunun üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Özümü yaxşı hiss edirəm. Sabah komandama kömək etməyə hazıram".

    Qeyd edək ki, D Liqasının 2-ci qrupunun Litva - Azərbaycan oyunu sentyabrın 27-də, Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da Kaunas şəhərində baş tutacaq.

    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Futbol üzrə Azərbaycan millisi
    Махир Эмрели: Мы приехали в Литву за хорошим результатом
    MiniBoss
    MiniBoss

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