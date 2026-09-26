Айхан Аббасов: В Литве нас ждет матч с хорошо организованным соперником
- 26 сентября, 2026
- 16:54
Сборная Азербайджана хорошо подготовилась к матчу с Литвой и настроена на положительный результат.
Как передает Report, об этом заявил главный тренер команды Айхан Аббасов на пресс-конференции в Каунасе.
Аббасов подчеркнул важность старта в Лиге наций с победы.
"Мы приехали сюда после товарищеского матча с Таджикистаном. К игре с Литвой хорошо подготовились. Выйдем на поле за положительным результатом", - сказал тренер.
Он также оценил соперника, назвав литовскую команду хорошо организованной. "Нас ждет матч с сильной командой. Литва победила в первом матче, у нее много футболистов, выступающих в европейских клубах. Они давно играют одним составом. Но игроки получили необходимые установки. Надеюсь, выполним задуманное на поле и добьемся нужного результата", - отметил Аббасов.
Матч Литва - Азербайджан состоится 27 сентября в Каунасе, начало в 17:00 по бакинскому времени.