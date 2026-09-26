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    Айхан Аббасов: В Литве нас ждет матч с хорошо организованным соперником

    Спорт
    • 26 сентября, 2026
    • 16:54
    Айхан Аббасов: В Литве нас ждет матч с хорошо организованным соперником

    Сборная Азербайджана хорошо подготовилась к матчу с Литвой и настроена на положительный результат.

    Как передает Report, об этом заявил главный тренер команды Айхан Аббасов на пресс-конференции в Каунасе.

    Аббасов подчеркнул важность старта в Лиге наций с победы.

    "Мы приехали сюда после товарищеского матча с Таджикистаном. К игре с Литвой хорошо подготовились. Выйдем на поле за положительным результатом", - сказал тренер.

    Он также оценил соперника, назвав литовскую команду хорошо организованной. "Нас ждет матч с сильной командой. Литва победила в первом матче, у нее много футболистов, выступающих в европейских клубах. Они давно играют одним составом. Но игроки получили необходимые установки. Надеюсь, выполним задуманное на поле и добьемся нужного результата", - отметил Аббасов.

    Матч Литва - Азербайджан состоится 27 сентября в Каунасе, начало в 17:00 по бакинскому времени.

    Сборная Азербайджана по футболу
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