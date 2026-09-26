Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Леван Николеишвили: Диалог между Баку и Ереваном создает новые возможности для Южного Кавказа

    Внешняя политика
    • 26 сентября, 2026
    • 16:33
    Леван Николеишвили: Диалог между Баку и Ереваном создает новые возможности для Южного Кавказа

    Продолжение политического диалога между Азербайджаном и Арменией может создать новые возможности для Южного Кавказа.

    Об этом в комментарии грузинскому бюро Report заявил грузинский аналитик и профессор, региональный секретарь Партии единой нейтральной Грузии Леван Николеишвили.

    Комментируя недавнюю встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Николеишвили отметил, что в ходе встречи стороны обсудили важность мира, вопросы открытия экономической и транспортной инфраструктуры, а также развитие торговых и транзитных связей и пришли к согласию о продолжении прямого диалога:

    "Развитие подобных механизмов диалога и сотрудничества может создать новые возможности для превращения Южного Кавказа в более стабильный и экономически взаимосвязанный регион. Продолжение политического диалога между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение".

    Николеишвили отметил, что завершение Карабахской войны стало важным событием с точки зрения формирования новой геополитической реальности на Южном Кавказе:

    "Завершение войны и установление мира имеет важное значение не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа. Для Грузии очень важно, чтобы два соседних государства находились в стабильном положении. Нормализация между Азербайджаном и Арменией является важным шагом. После этого открываются новые перспективы для развития азербайджано-армянских отношений, в особенности экономических связей. Это действительно важный шаг вперед".

    Аналитик также отметил, что укрепление связей между Турцией и Арменией имеет значение для региона как с точки зрения безопасности, так и экономического развития:

    "Появление новых возможностей сотрудничества на Южном Кавказе одновременно может повлиять и на характер региональной конкуренции. На всем Кавказе в определенном смысле формируется конкурентная среда. Однако, для Грузии это не только вопрос рынка. У Грузии есть свое стратегическое географическое положение, а у Азербайджана и Армении - свои позиции", - подчеркнул он.

    Николеишвили также заявил, что построение равноправных, дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном, Арменией и Грузией имеет важное значение для регионального экономического развития:

    "Расширение сотрудничества между тремя южнокавказскими странами в будущем может создать условия для формирования региона как модели мира и экономического сотрудничества. Кавказская модель может стать примером для мира. Это может продемонстрировать и другим регионам, насколько важны мир, стабильность и экономическое сотрудничество".

    Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Грузия Южный Кавказ
    Levan Nikoleişvili: Azərbaycan-Ermənistan siyasi dialoqu Cənubi Qafqaz üçün yeni imkanlar yarada bilər
    Levan Nikolaishvili: Dialogue between Baku and Yerevan creates new opportunities for South Caucasus
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    05:47

    В Ясамальском и Низаминском районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

    Энергетика
    05:15

    WSJ: США не планируют продавать оружие Китаю

    Другие страны
    04:57

    Полиция Великобритании проверяет возможную связь Ирана с заговором на базе Фэрфорд

    Другие страны
    04:23

    Трамп заявил о строительстве новых НПЗ в США

    Другие страны
    03:46

    Трамп: Победа США над Ираном приведет к снижению цен на нефть

    Другие страны
    03:19

    Власти Великобритании национализируют железнодорожного оператора Avanti West Coast

    Другие страны
    03:01
    Фото
    Видео

    При пожаре на Имишлинском заводе запасы продукции не пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    02:54

    Президент США допустил удары по Ирану до или после выборов в Конгресс

    Другие страны
    02:20

    Трамп допустил запрет на экспорт дизельного топлива из США

    Другие страны
    Лента новостей