Леван Николеишвили: Диалог между Баку и Ереваном создает новые возможности для Южного Кавказа

Продолжение политического диалога между Азербайджаном и Арменией может создать новые возможности для Южного Кавказа.

Об этом в комментарии грузинскому бюро Report заявил грузинский аналитик и профессор, региональный секретарь Партии единой нейтральной Грузии Леван Николеишвили.

Комментируя недавнюю встречу министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с армянским коллегой Араратом Мирзояном на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Николеишвили отметил, что в ходе встречи стороны обсудили важность мира, вопросы открытия экономической и транспортной инфраструктуры, а также развитие торговых и транзитных связей и пришли к согласию о продолжении прямого диалога:

"Развитие подобных механизмов диалога и сотрудничества может создать новые возможности для превращения Южного Кавказа в более стабильный и экономически взаимосвязанный регион. Продолжение политического диалога между Азербайджаном и Арменией имеет важное значение".

Николеишвили отметил, что завершение Карабахской войны стало важным событием с точки зрения формирования новой геополитической реальности на Южном Кавказе:

"Завершение войны и установление мира имеет важное значение не только для Азербайджана и Армении, но и для всего Южного Кавказа. Для Грузии очень важно, чтобы два соседних государства находились в стабильном положении. Нормализация между Азербайджаном и Арменией является важным шагом. После этого открываются новые перспективы для развития азербайджано-армянских отношений, в особенности экономических связей. Это действительно важный шаг вперед".

Аналитик также отметил, что укрепление связей между Турцией и Арменией имеет значение для региона как с точки зрения безопасности, так и экономического развития:

"Появление новых возможностей сотрудничества на Южном Кавказе одновременно может повлиять и на характер региональной конкуренции. На всем Кавказе в определенном смысле формируется конкурентная среда. Однако, для Грузии это не только вопрос рынка. У Грузии есть свое стратегическое географическое положение, а у Азербайджана и Армении - свои позиции", - подчеркнул он.

Николеишвили также заявил, что построение равноправных, дружественных и партнерских отношений между Азербайджаном, Арменией и Грузией имеет важное значение для регионального экономического развития:

"Расширение сотрудничества между тремя южнокавказскими странами в будущем может создать условия для формирования региона как модели мира и экономического сотрудничества. Кавказская модель может стать примером для мира. Это может продемонстрировать и другим регионам, насколько важны мир, стабильность и экономическое сотрудничество".