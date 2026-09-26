Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    Формула 1
    • 26 сентября, 2026
    • 16:46
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО

    На Бакинском городском кольце завершился основной заезд Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдали за соревнованиями.

    Отметим, что 24 сентября был дан старт 10-му – юбилейному Гран-при Азербайджана "Формулы 1". Для наблюдения за соревнованием в столицу Баку прибыло рекордное число иностранных туристов – более 16 тысяч человек. В гонке приняли участие 11 команд, в состав каждой из которых входили по два пилота.

    В первый день команды соревновались в двух свободных заездах. Пилоты, показавшие высокие результаты в этих заездах, затем продолжили борьбу в квалификационном туре. По итогам квалификации пилот команды Mercedes Джордж Расселл завоевал поул-позицию на 6-километровом Бакинском треке, получив право стартовать в основной гонке с первой позиции. Пилот Ferrari Шарль Леклер занял второе место, а представитель McLaren Оскар Пиастри – третье.

    В ходе основной гонки, состоявшейся 26 сентября, пилоты за 2 часа преодолели 51 круг на Бакинском городском кольце. Гонка завершилась победой пилота Mercedes Джорджа Расселла. Макс Ферстаппен из Red Bull стал вторым, а его партнер по команде Исак Хаджар финишировал третьим.

    Напомним, что Азербайджан принимает соревнования "Формулы 1" уже в десятый раз. На первой гонке, организованной в 2016 году под названием Гран-при Европы, победу одержал пилот команды Mercedes Нико Росберг. Со следующего года соревнования стали именоваться Гран-при Азербайджана.

    На Бакинском городском кольце проходит основной заезд Гран-при Азербайджана Формула 1.

    Как сообщает Report, президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи наблюдают за соревнованиями.

    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева наблюдали за основной гонкой Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы 1 Мехрибан Алиева
    Фото
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
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