İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 26 sentyabr, 2026
    • 16:43
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB

    Bakı şəhər halqasında "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışı keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyiblər.

    Qeyd edək ki, Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin 10-cu – yubiley yarışına sentyabrın 24-də start verilib. Bu yarışı izləmək üçün paytaxt Bakıya rekord sayda – 16 mindən çox xarici turist gəlib. Yarışda hər biri iki pilotdan ibarət 11 komanda mübarizə aparıb.

    Komandalar ilk gündə iki sərbəst yürüşdə yarışıblar. Bu yürüşlərdə yüksək nəticə göstərən pilotlar ardınca sıralama turunda mübarizəni davam etdiriblər. Sıralama turunun yekununda "Mercedes"in pilotu Corc Rassel 6 kilometrlik Bakı trekində poul qazanaraq əsas yarışı ilk pillədən başlamaq hüququ əldə edib. "Ferrari"nin pilotu Şarl Lekler ikinci, "McLaren" təmsilçisi Oskar Piastri üçüncü yerdə qərarlaşıblar.

    Sentyabrın 26-da keçirilən əsas yarışda pilotlar Bakı şəhər halqasında 2 saat ərzində 51 dövrə vurublar. Yarış "Mercedes"in pilotu Corc Rassellin qələbəsi ilə başa çatıb. "Red Bull"dan Maks Ferstappen ikinci, onun komanda yoldaşı İsak Hacar isə üçüncü olub.

    Xatırladaq ki, Azərbaycan Formula 1 yarışlarına onuncu dəfədir ev sahibliyi edir. 2016-cı ildə təşkil olunan və Avropa Qran-Prisi adlandırılan ilk yarış yarışda "Mercedes" komandasının pilotu Niko Rosberq birinci olub. Yarış növbəti ildən Azərbaycan Qran-Prisi adlandırılıb.

    Bakı şəhər halqasında "Formula 1" üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışı keçirilir.

    "Report" xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri yarışı izləyirlər.

    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB
    İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-Prisinin əsas yarışına baxıblar - YENİLƏNİB

    İlham Əliyev Mehriban Əliyeva Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi
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