Ynet: Аббас Арагчи останется в США до среды

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и сопровождающая его переговорная делегация останутся в Нью-Йорке до среды.

Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Напомним, что Аббас Арагчи всю текущую неделю находился в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. В рамках своего визита он также провел переговоры с американской стороной.