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    Ynet: Аббас Арагчи останется в США до среды

    Другие страны
    • 26 сентября, 2026
    • 16:35
    Ynet: Аббас Арагчи останется в США до среды

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и сопровождающая его переговорная делегация останутся в Нью-Йорке до среды.

    Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.

    Напомним, что Аббас Арагчи всю текущую неделю находился в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. В рамках своего визита он также провел переговоры с американской стороной.

    Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана Переговоры между США и Ираном Аббас Арагчи
    "Ynet": Abbas Əraqçi sentyabrın 30-dək ABŞ-də qalacaq
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