Ynet: Аббас Арагчи останется в США до среды
Другие страны
- 26 сентября, 2026
- 16:35
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и сопровождающая его переговорная делегация останутся в Нью-Йорке до среды.
Как передает Report, об этом сообщает Ynet со ссылкой на источники.
Напомним, что Аббас Арагчи всю текущую неделю находился в Нью-Йорке для участия в мероприятиях Генассамблеи ООН. В рамках своего визита он также провел переговоры с американской стороной.
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