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    США и Китай после визита Си Цзиньпина договорились о снижении тарифов на $30 млрд

    Другие страны
    • 27 сентября, 2026
    • 03:50
    США и Китай после визита Си Цзиньпина договорились о снижении тарифов на $30 млрд

    США и Китай договорились о взаимном снижении тарифов на сумму $30 млрд после государственного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон и его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД КНР.

    "Главы двух государств одобрили позитивную роль механизма китайско-американских торгово-экономических консультаций и результаты переговоров торгово-экономических команд двух стран, в частности создание и развитие таких механизмов, как Торговый совет, достижение договоренностей о взаимном снижении тарифов на сумму 30 млрд долларов США, продление действия результатов торгово-экономических консультаций в Куала-Лумпуре и другие договоренности, дали указание обеспечить их реализацию", - говорится в сообщении.

    Fox News со ссылкой на Белый дом указывает, что речь идет об экспорте из США сельскохозяйственной продукции, рыбы и морепродуктов, необработанной древесины, косметики и медицинских изделий, а также импорте мелкой бытовой техники, игрушек, праздничных украшений и детских автокресел китайского производства.

    Си Цзиньпин Дональд Трамп Американо-китайские отношения
    ABŞ və Çin $30 milyard məbləğində tariflərin qarşılıqlı azaldılması barədə razılaşıb
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