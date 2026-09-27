США и Китай после визита Си Цзиньпина договорились о снижении тарифов на $30 млрд

США и Китай договорились о взаимном снижении тарифов на сумму $30 млрд после государственного визита китайского лидера Си Цзиньпина в Вашингтон и его переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте МИД КНР.

"Главы двух государств одобрили позитивную роль механизма китайско-американских торгово-экономических консультаций и результаты переговоров торгово-экономических команд двух стран, в частности создание и развитие таких механизмов, как Торговый совет, достижение договоренностей о взаимном снижении тарифов на сумму 30 млрд долларов США, продление действия результатов торгово-экономических консультаций в Куала-Лумпуре и другие договоренности, дали указание обеспечить их реализацию", - говорится в сообщении.

Fox News со ссылкой на Белый дом указывает, что речь идет об экспорте из США сельскохозяйственной продукции, рыбы и морепродуктов, необработанной древесины, косметики и медицинских изделий, а также импорте мелкой бытовой техники, игрушек, праздничных украшений и детских автокресел китайского производства.